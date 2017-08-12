|
«Динамо» Рига – «Динамо» Минск. Фонтейн оформил дубль в первом периоде в дебютном матче за «зубров»
13.08.2017 20:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче Кубка ЛЖД минское «Динамо» играет с рижскими одноклубниками (2:0, первый период).
Дублем в составе минчан отличился Джастин Фонтейн.
Таким образом, нападающий отличился за «зубров» в дебютном матче.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче Кубка ЛЖД минское «Динамо» играет с рижскими одноклубниками (2:0, первый период).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии