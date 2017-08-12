Кисляк тренируется с минским «Динамо»

Как стало известно Tribuna.com, белорусский полузащитник Сергей Кисляк уже продолжительное время тренируется с минским «Динамо».

Не исключен вариант, при котором футболист может вернуться в столичный клуб.

Напомним, Кисляк выступал за минское «Динамо» с 2004 по 2010 год.

В июне 30-летний хавбек расторг контракт с турецким «Газиантепспором».