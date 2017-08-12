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Кисляк тренируется с минским «Динамо»
13.08.2017 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, белорусский полузащитник
Не исключен вариант, при котором футболист может вернуться в столичный клуб.
Напомним, Кисляк выступал за минское «Динамо» с 2004 по 2010 год.
В июне 30-летний хавбек расторг контракт с турецким «Газиантепспором».
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Как стало известно Tribuna.com, белорусский полузащитник Сергей Кисляк уже продолжительное время тренируется с минским «Динамо».
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