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Саснович пробилась в основную сетку в Цинциннати
13.08.2017 21:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Цинциннати, США
14-20 августа
WTA
Призовой фонд: 2,536,154 долларов
Квалификация
Одиночный разряд
2 круг
Александра Саснович (Беларусь) – Софья Кенин (США) – 4:6, 7:6, 6:3
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Цинциннати, США 14-20 августа WTA Призовой фонд: 2,536,154 долларов Квалификация Одиночный разряд 2 круг Александра Саснович (Беларусь) – Софья Кенин (США) – 4:6, 7:6, 6:3.
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