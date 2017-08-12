Марек Зуб: «В чемпионате есть соперники, которые хотят занять нашу позицию, но пока мы не сдаемся»

Главный тренер «Шахтера» Марек Зуб подвел итог матча с «Минском» (3:0) в рамках 18-го тура чемпионата Беларуси.

– Самое важное для нас – это победа. Для наших болельщиков и людей, которые пришли на игру. Было много моментов, которые наверняка понравились зрителям. Три очка мы сегодня получили, думаем о следующем матче. Важно, чтобы каждая следующая игра происходила так, как мы хотим, но не всегда соперник с этим согласен. Они имеют свои цели и задачи на сезон, никто никому не помогает. В чемпионате есть соперники, которые хотят занять нашу позицию, но пока не сдаемся.

– Охарактеризуйте Сибомана, который сегодня провел первую игру полноценную игру.

– Он с нами тренируется две недели, и то, что он показывает на тренировках, то, что я о нем знаю, – всего этого достаточно, чтобы выпустить его в основном составе. Это был риск, но это было мое решение. Решение было верным, он показал свои качества, первый раз, можно сказать, на этом стадионе. Молодой парень, но если посмотреть на его жизнь и страну, из которой он приехал, можно сказать, что он очень опытный, ему легче здесь адаптироваться. Он предан футболу, никаких проблем вокруг себя не видит. Очень позитивный парень, хороший футболист.

– Сегодня основной состав заметно отличался от привычного для солигорских болельщиков. И он показал себя очень хорошо. Значит ли это, что в будущем вы будете рассчитывать на этих игроков?

– Я по-другому отвечу на этот вопрос. Для меня не важно, кто играл в последней игре, кто играл сегодня. На каждую игру я стараюсь выбирать самый лучший состав, в первую очередь оценивая свои силы, ну и, естественно, силы соперника. Для меня не важно, какой паспорт у человека. К сожалению, лимит на легионеров меня сдерживает, но правила есть правила, и я должен их придерживаться.

– Сегодня вне заявки остался Ковалев. По какой причине?

– На последней тренировке получил микротравму, – сказал Зуб.

Напомним, «Шахтер» после 18 туров лидирует в таблице чемпионата Беларуси, набрав 43 очка. У минского «Динамо» 40 очков, а у БАТЭ – 39.