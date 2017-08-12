Чемпионат мира. Семеня победила на дистанции 800 м

Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня одержала победу на дистанции 800 м рамках чемпионата мира в Лондоне. Напомним, в 2015-м году на ЧМ в Пекине чемпионский титул на этой дистанции завоевала Марина Арзамасова. На соревнованиях в Лондоне белоруска не смогла выйти в полуфинал.

Чемпионат мира

Лондон, Великобритания

Женщины

800 м

1. Кастер Семеня (ЮАР) – 1.55,16 (лучший результат сезона в мире)

2. Франсин Нийонсаба (Бурунди) – 1.55,92

3. Эджи Уилсон (США) – 1.56,65

4. Маргарет Вамбуи (Кения) – 1.57,54

5. Мелисса Бишоп (Канада) – 1.57,68

6. Анжелика Цичока (Польша) – 1.58,41