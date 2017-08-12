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Чемпионат мира. Семеня победила на дистанции 800 м

13.08.2017 22:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня одержала победу на дистанции 800 м рамках чемпионата мира в Лондоне. Напомним, в 2015-м году на ЧМ в Пекине чемпионский титул на этой дистанции завоевала Марина Арзамасова. На соревнованиях в Лондоне белоруска не смогла выйти в полуфинал.

Чемпионат мира

Лондон, Великобритания

Женщины

800 м

1. Кастер Семеня (ЮАР) – 1.55,16 (лучший результат сезона в мире)
2. Франсин Нийонсаба (Бурунди) – 1.55,92
3. Эджи Уилсон (США) – 1.56,65
4. Маргарет Вамбуи (Кения) – 1.57,54
5. Мелисса Бишоп (Канада) – 1.57,68
6. Анжелика Цичока (Польша) – 1.58,41

 
 
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Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня одержала победу на дистанции 800 м рамках чемпионата мира в Лондоне.

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