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Чемпионат мира. США выиграли медальный зачет, Беларусь осталась без наград
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В Лондоне завершился чемпионат мира по легкой атлетике. Беларусь осталась без наград.
Чемпионат мира
Лондон, Великобритания
Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)
1. США — 10-11-9 (30)
2. Кения — 5-2-4 (11)
3. ЮАР – 3-1-2 (6)
4. Франция – 3-0-2 (5)
5. Китай – 2-3-2 (7)
6. Великобритания – 2-3-1 (6)
7. Эфиопия — 2-3-0 (5)
8. Польша — 2-2-4 (8)
8. ЮАР — 2-1-2 (5)
9. Россия (неофициально) — 1-5-0 (6)
10. Германия – 1-2-2 (5)
11. Чехия — 1-1-1 (3)
12-15. Турция – 1-1-0 (2)
12-15. Бахрейн — 1-1-0 (2)
12-15. Колумбия – 1-1-0 (2)
12-15. Австралия – 1-1-0 (2)
16-17. Ямайка – 1-0-3 (4)
16-17.. Голландия – 1-0-3 (4)
17. Венесуэла — 1-0-1 (2)
18-23. Хорватия — 1-0-1 (2)
18-23. Португалия— 1-0-1 (2)
18-23. Катар — 1-0-1 (2)
18-23. Норвегия — 1-0-1 (2)
18-23. Тринидад и Тобаго — 1-0-1 (2)
18-23. Венесуэла – 1-0-1 (2)
24-27. Бельгия – 1-0-0 (1)
24-27. Греция – 1-0-0 (1)
24-27. Литва – 1-0-0 (1)
24-27. Новая Зеландия – 1-0-0 (1)
28. Кот-д’Ивуар — 0-2-0 (2)
29. Япония – 0-1-2 (3)
30-31. Багамские острова – 0-1-1 (2)
30-31. Венгрия – 0-1-1 (2)
32-37. Бурунди, Марокко, Мексика, Швеция, Уганда, Украина – 0-1-0 (1)
38-43. Бразилия, Куба, Италия, Казахстан, Сирия, Танзания – 0-0-1 (1)
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