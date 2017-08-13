«Барселона» – «Реал». Судья удалил Роналду, показав ему вторую желтую за симуляцию

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду удален с поля в первом матче Суперкубка Испании против «Барселоны» (3:1).

Первую желтую карточку португалец получил на 80-й минуте за то, что, празднуя гол, снял футболку.

Спустя 3 минуты 32-летний форвард упал в штрафной площади сине-гранатовых в результате единоборства с Самюэлем Умтити, и арбитр Рикардо Бенгоэчеа, посчитав это за симуляцию, показал ему второе предупреждение.

После удаления, уходя с поля, Роналду толкнул арбитра. Ответный матч с «Барселоной» 17 августа он пропустит.

Ранее Бенгоэчеа назначил пенальти в ворота «Реала», посчитав, что вратарь гостей Кейлор Навас нарушил правила на нападающем каталонцев Луисе Суаресе. Лионель Месси реализовал одиннадцатиметровый, забив единственный гол хозяев в этом матче.







