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«Барселона» – «Реал». Судья удалил Роналду, показав ему вторую желтую за симуляцию

14.08.2017 00:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду удален с поля в первом матче Суперкубка Испании против «Барселоны» (3:1).

Первую желтую карточку португалец получил на 80-й минуте за то, что, празднуя гол, снял футболку.

Спустя 3 минуты 32-летний форвард упал в штрафной площади сине-гранатовых в результате единоборства с Самюэлем Умтити, и арбитр Рикардо Бенгоэчеа, посчитав это за симуляцию, показал ему второе предупреждение.

После удаления, уходя с поля, Роналду толкнул арбитра. Ответный матч с «Барселоной» 17 августа он пропустит.

Ранее Бенгоэчеа назначил пенальти в ворота «Реала», посчитав, что вратарь гостей Кейлор Навас нарушил правила на нападающем каталонцев Луисе Суаресе. Лионель Месси реализовал одиннадцатиметровый, забив единственный гол хозяев в этом матче.

«Барселона» – «Реал». Судья удалил Роналду, показав ему вторую желтую за симуляцию

«Барселона» – «Реал». Судья удалил Роналду, показав ему вторую желтую за симуляцию

 
 
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду удален с поля в первом матче Суперкубка Испании против «Барселоны» (3:1).

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