Горди Дуайер: «Результаты предыдущих матчей не слишком радостные, поэтому Кубок ЛЖД очень важен для команды»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от рижских одноклубников (2:3) в первом матче на Кубке ЛЖД.

– Поздравляю Сандиса с победой. Думаю, получился достаточно напряженный поединок. Обе команды показали физически активную игру. Но для нас это были словно два матча в одном. Если в первом периоде мы проводили быстрые атаки и хорошо распоряжались моментами, то во втором оказались далеки от той игры, которую хотим показывать: не могли контролировать шайбу, теряли ее... В то же время соперник здорово контратаковал, забросил, вернулся в игру. Третий период получился равным, однако к тому времени уже уступали 2:3 и не смогли сравнять счет. Нам еще много над чем надо работать. Готовимся к завтрашнему матчу.

– Очень много удалений в матче. Как это объяснить?

– На льду были два рефери – они лучше объяснят (смеется). А если серьезно, матч, как я уже сказал, получился очень напряженным. Оба соперника упорно боролись, старались действовать активно, быстро, хорошо владели шайбой в чужой зоне. При такой игре удаления неизбежны. Но надо отметить, как здорово работал «пенальти-киллинг» – и у нас, и у рижан. Ребята, выходившие в меньшинстве, прекрасно потрудились: они приносили себя в жертву, ложились под шайбы… Большинство не было столь же успешным, однако мы имели достаточно моментов, когда оставались «пять на четыре» или «пять на три». Хочется верить, в ближайших матчах начнем получать с этого выгоду.

– Как вы оцените готовность минского «Динамо» к сезону?

– Мы чувствуем, что предсезонка прошла хорошо. Но результаты предыдущих товарищеских матчей не слишком радостные, поэтому нынешний турнир очень важен для команды. Надо найти свою игру, нащупать нужные сочетания. Дать возможность некоторым ребятам доказать, что они действительно достойны выступать в этой лиге. Увидеть, что каждый игрок готов к первому дню нового сезона. В общем, надо потратить оставшееся время мудро, – сказал Дуайер.