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Неймар отметился голом и голевой передачей в дебютном матче за «ПСЖ»
14.08.2017 00:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «ПСЖ» Неймар» дебютировал за парижский клуб в матче 2-го тура чемпионата Франции против «Генгама» (3:0).
В своей первой игре в лиге 1 25-летний форвард отметился голом и голевой передачей.
На 62-й минуте матча после ассиста Неймара гол в ворота «Генгама» забил Эдинсон Кавани. Спустя 20 минут уже сам бразилец поразил ворота соперника.
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Нападающий «ПСЖ» Неймар» дебютировал за парижский клуб в матче 2-го тура чемпионата Франции против «Генгама» (3:0).
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