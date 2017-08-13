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В Лондоне прошла церемония прощания со спортом Усэйна Болта

14.08.2017 00:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На олимпийском стадионе Лондона прошла церемония прощания со спортом восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта.

Ямайский спринтер прошел круг почета по стадиону, прощаясь с болельщиками.

Организаторы турнира и глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу вручили Болту фрагмент беговой дорожки стадиона, на котором ямаец выиграл три золотых награды Лондона-2012.

На последнем чемпионате мира Болт завоевал бронзу на стометровке, а заключительный забег в карьере – эстафету 4х100 м – не смог завершить из-за травмы.

Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом, на его счету 14 медалей чемпионатов мира (11-2-1).

За время выступления он установил 8 мировых рекордов. Является действующим рекордсменом на дистанциях 100 м (9,58) и 200 м (19,19), а также в составе сборной Ямайки установил рекорд в эстафете 4х100 м (36,84).

Болт – обладатель наибольшего количества золотых олимпийских наград в истории спорта Ямайки. Он занимает третье место в истории по количеству золотых наград Игр среди легкоатлетов.

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На олимпийском стадионе Лондона прошла церемония прощания со спортом восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта.

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