Роналду забил 11 голов в 11 последних матчах на «Камп Ноу» и впервые был удален в класико

Форвард «Реала» Криштиану Роналду в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1) забил победный гол.

Это 11-й мяч 32-летнего португальца в 11 последних играх на «Камп Ноу» во всех турнирах.

Кроме того, Роналду впервые удалили в испанском класико. Это был его 28-й матч против «Барселоны».