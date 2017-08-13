|
Роналду забил 11 голов в 11 последних матчах на «Камп Ноу» и впервые был удален в класико
14.08.2017 08:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Реала» Криштиану Роналду в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1) забил победный гол.
Это 11-й мяч 32-летнего португальца в 11 последних играх на «Камп Ноу» во всех турнирах.
Кроме того, Роналду впервые удалили в испанском класико. Это был его 28-й матч против «Барселоны».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард «Реала» Криштиану Роналду в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1) забил победный гол.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии