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Роналду забил 11 голов в 11 последних матчах на «Камп Ноу» и впервые был удален в класико

14.08.2017 08:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Реала» Криштиану Роналду в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1) забил победный гол.

Это 11-й мяч 32-летнего португальца в 11 последних играх на «Камп Ноу» во всех турнирах.

Кроме того, Роналду впервые удалили в испанском класико. Это был его 28-й матч против «Барселоны».

 
 
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Форвард «Реала» Криштиану Роналду в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1) забил победный гол.

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