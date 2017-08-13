Серджи Бускетс: «Выиграть Суперкубок теперь почти невозможно»

Хавбек «Барселоны» Серджи Бускетс передал впечатления от игры с «Реалом» (1:3).

«Домашнее поражение со счетом 1:3 – это тяжелая ситуация. Сейчас нам все видится в черном цвете, но будем пытаться отыграться. Итоговая победа в Суперкубке Испании теперь стала почти невозможной.

В таких матчах тот, кто забивает первым, получает большое преимущество. «Реал» очень хорошо контратаковал.

Что касается работы арбитра, то на поле у меня нет таких возможностей, как у вас. Вы в некоторых ситуациях смотрите повторы с разных точек», – сказал полузащитник.

Судья Рикардо Бенгоэчеа назначил пенальти в ворота «Реала», а затем удалил с поля нападающего мадридской команды Криштиану Роналду.