|
Серджи Бускетс: «Выиграть Суперкубок теперь почти невозможно»
14.08.2017 08:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Хавбек «Барселоны» Серджи Бускетс передал впечатления от игры с «Реалом» (1:3).
«Домашнее поражение со счетом 1:3 – это тяжелая ситуация. Сейчас нам все видится в черном цвете, но будем пытаться отыграться. Итоговая победа в Суперкубке Испании теперь стала почти невозможной.
В таких матчах тот, кто забивает первым, получает большое преимущество. «Реал» очень хорошо контратаковал.
Что касается работы арбитра, то на поле у меня нет таких возможностей, как у вас. Вы в некоторых ситуациях смотрите повторы с разных точек», – сказал полузащитник.
Судья Рикардо Бенгоэчеа назначил пенальти в ворота «Реала», а затем удалил с поля нападающего мадридской команды Криштиану Роналду.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хавбек «Барселоны» Серджи Бускетс передал впечатления от игры с «Реалом» (1:3).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии