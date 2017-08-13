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Зинедин Зидан: «Удаление Роналду – слишком жесткое решение»
14.08.2017 08:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Барселоной» (3:1) в первом матче за Суперкубок Испании выразил недовольство удалением форварда команды Криштиану Роналду.
«Как всегда не буду обсуждать работу судей. Мы провели отличный матч. Единственное, что меня беспокоит – удаление Роналду. Возможно, там не было нарушения, и показывать за это карточку – слишком жесткое решение.
Однако мы не можем это изменить и в среду попытаемся выиграть Суперкубок. Вдесятером мы продолжали бороться и верили в победу до конца», – сказал Зидан.
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Барселоной» (3:1) в первом матче за Суперкубок Испании выразил недовольство удалением форварда команды...
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