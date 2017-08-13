ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неймар: «Я не умер, я живой больше, чем когда-либо»

14.08.2017 08:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Новичок «ПСЖ» форвард Неймар после победы над «Генгамом» (3:0) в матче чемпионата Франции прокомментировал свой дебют за парижский клуб.

25-летний бразилец забил гол и сделал результативную передачу.

«Я абсолютно спокоен. Знал, что покинуть «Барселону» будет крайне тяжело, но я очень рад быть здесь. Люди думают, что после ухода из «Барселоны» игроки умирают, но я – нет. Как раз наоборот: я живой больше, чем когда-либо.

Я играю в ту же самую игру и очень счастлив. Поменялись страна, город и команда, но футбол остался. Очень рад, что стал лучшим игроком матча, но главное – победа команды», – сказал Неймар.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новичок «ПСЖ» форвард Неймар после победы над «Генгамом» (3:0) в матче чемпионата Франции прокомментировал свой дебют за парижский клуб.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Роналду грозит 12-матчевая дисквалификация за толчок судьи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика