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Серхио Рамос: «Роналду не «нырял» – возможно, подадим апелляцию. Пенальти не было»

14.08.2017 08:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Капитан «Реала» Серхио Рамос после победы над «Барселоной» (3:1) в первом матче за Суперкубок Испании выразил несогласие с удалением форварда команды Криштиану Роналду.

«Он находился далеко от меня. Думаю, это был игровой момент, он не симулировал, а просто потерял равновесие. Мы на 10 минут остались без чрезвычайно важного игрока, поэтому, возможно, подадим апелляцию. Подумаем об этом.

На мой взгляд, в эпизоде с Суаресом пенальти не было. Не думаю, что судья стал бы свистеть, если бы он не видел момента. Но, по-моему, там ничего не было», – сказал Рамос.

 
 
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Капитан «Реала» Серхио Рамос после победы над «Барселоной» (3:1) в первом матче за Суперкубок Испании выразил несогласие с удалением форварда команды Криштиану...

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