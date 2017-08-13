Серхио Рамос: «Роналду не «нырял» – возможно, подадим апелляцию. Пенальти не было»

Капитан «Реала» Серхио Рамос после победы над «Барселоной» (3:1) в первом матче за Суперкубок Испании выразил несогласие с удалением форварда команды Криштиану Роналду.

«Он находился далеко от меня. Думаю, это был игровой момент, он не симулировал, а просто потерял равновесие. Мы на 10 минут остались без чрезвычайно важного игрока, поэтому, возможно, подадим апелляцию. Подумаем об этом.

На мой взгляд, в эпизоде с Суаресом пенальти не было. Не думаю, что судья стал бы свистеть, если бы он не видел момента. Но, по-моему, там ничего не было», – сказал Рамос.