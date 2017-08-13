|
Андрес Иньеста: «Странно, почему многие на «Камп Ноу» болели за «Реал»
14.08.2017 08:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста после домашнего поражения от «Реала» (1:3) в первом матче за Суперкубок Испании выразил недоумение тем, что многие на трибунах болели за мадридский клуб.
«Многие болельщики вели себя странно. Было неприятно, что они пришли, чтобы поболеть за соперника.
Не знаю, связано ли это с продажей билетов, но это неправильно», – сказал Иньеста.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста после домашнего поражения от «Реала» (1:3) в первом матче за Суперкубок Испании выразил недоумение тем, что многие на...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии