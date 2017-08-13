Глазами болельщика: почему тяжело смотреть легкую атлетику

Молодое поколение всегда изумляется, когда стараешься объяснить им, что чемпионат мира по легкой атлетике – один из самых молодых турниров современности. Первый чемпионат прошел в 1983 году. Тогда, кстати, взошла звезда легендарного прыгуна с шестом Сергея Бубки, который представлял Советский Союз. На том первенстве сборная СССР завоевала 23 медали. Из них – 6 золотых. Для сравнения: от России на нынешний чемпионат мира в Лондон приехало 19 атлетов, которые лишены права любым способом обозначать свою национальную принадлежность.

Три буквы: ANA вместо RUS

Под такой аббревиатурой организаторы игр представляют "нейтральных спортсменов". Хотя весь легкоатлетический мир знает, чьи атлеты выступают под этими буквами. Телевидение их не особо жалует: даже после того, как прыгунья в длину Дарья Клишина и метатель молота Сергей Пронькин завоевали свои серебряные медали, их радость не особо показывали остальному миру.

Чуть больше "всемирного уважения" досталось серебряному призеру в беге на 110 метров с барьерами Сергею Шубенкову, да и то потому, что он удосужился внимания телеканала Eurosport как бывший чемпион мира.

Причину такого отношения не раз объясняли в прессе – Всемирная ассоциация легкой атлетики (IAAF) лишила российскую федерацию аккредитации якобы из-за нарушения допинговых правил и из-за недоказанного участия государства в допинговой программе. Разбирательство по данному вопросу еще идет – все попытки российской стороны исправить ситуацию встречают осторожную реакцию со стороны IAAF.

Нынешний "главный легкоатлет мира" – англичанин Себастьян Коу – тоже стал олимпийским чемпионом под "нейтральным" олимпийским флагом. В 1980 году правительство Великобритании поддержало бойкот московской Олимпиады, но Национальный олимпийский комитет все-таки отправил своих спортсменов на игры в СССР. Нынешняя ситуация отличается тем, что дискриминирует "чистых" российских спортсменов не политика, а международная федерация. Как сказала одна моя коллега: "Даже преступников до суда не лишают гражданства".

Дорожка двойных стандартов

И все-таки были на этом чемпионате случаи, которые заставляют усомниться в последовательности решений IAAF. В беге на 100 метров победил американец Джастин Гэтлин – ветеран "спринта". Я разговаривал с ним с 2003 году во время одного из турниров в Москве. Неплохой парень. Но в 2009-м он "схлопотал" шестилетнюю дисквалификацию за употребление допинга. Срок был позднее сокращен IAAF до четырех лет.

И вот, в 2017 году Гэтлин выигрывает у "самого" Усейна Болта, "короля легкой атлетики". Вся американская пресса хвалит Джастина за подвиг. Но тогда у меня вопрос к IAAF: почему в 2016 году не была допущена до Олимпиады в Рио россиянка Елена Исинбаева? Почему до сих пор не был предан детальному расследованию тот факт, что за последние 10 лет четырнадцать чемпионов и призеров мировых первенств из США были уличены в применении допинга? Ответа от IAAF не последовало.

Или вот другой пример этого лета: за несколько дней до начала стартов в Лондоне IAAF якобы обнаружила вирус у атлета из Ботсваны Исаака Маквале. Сам он чувствовал себя хорошо, но чиновники были непреклонны – его отстранили от предварительных забегов на 200 и 400 метров. Маквале подал протест, и в конечном счете его допустили до "двухсотметровки". Он вышел в финал, но, к сожалению, эмоций для того, чтобы завоевать медаль, ему не хватило. Он финишировал шестым. А ведь незадолго до чемпионата мира он показывал вполне "призовые" результаты.

У меня вопрос: а что бы было, если бы Маквале "сменил гражданство" и выступал бы за Великобританию? Думаю, что никто бы и не задумался об отстранении. Например, уроженец Сомали Мо Фара, чемпион мира в беге на 10 000 метров, который выступает за туманный Альбион. Даже несмотря на то, что он расталкивает соперников во время бега, он – национальный герой.

Кстати, еще одна черта нынешнего чемпионата мира – очень много среди спортсменов тех, кто "променял" Родину на более богатые страны. Много уроженцев Африки "переметнулись" не только на Британские острова, но и в Катар, Бахрейн, Турцию. Постепенно мировой легкоатлетический форум превращается в английскую футбольную премьер-лигу, в которой владельцы команд за большие деньги собирают "лучших", "избранных" и "особенных".

Бороться и не сдаваться

Прежде чем подвести итог всему сказанному, вспомню одну историю. Пятнадцать лет назад я слышал, как мой друг и коллега – англичанин Майкл – распевал в хорошем настроении гимн СССР. Я в недоумении спросил: "Ты чего это вдруг?" А он в ответ: "Так это моя любимая мелодия детства. Она классно поется – а слышал я ее постоянно на Олимпиадах – вы ведь тогда все выигрывали, и поэтому вас часто показывали".

На нынешних первенствах гимны России и других стран бывшего СССР звучат редко. Нас забывают, и по большому счету организаторам мировых форумов победы России не нужны. Увы, но нас действительно никто на подиуме не ждет. Поэтому выход для всей бывшей советской легкой атлетики один: засучить рукава, работать не покладая рук и постепенно подойти к высоким результатам. По этому пути уже идут Клишина, Пронькин и Шубенков. Дело за остальными.