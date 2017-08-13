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Кубок Салея. «Гомель» принимает «Металлург», «Брест» – «Шахтер» и другие матчи

14.08.2017 09:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня состоятся очередные матчи Кубка Салея

Кубок Салея

Группа А

Юность – Црвена Звезда

14 августа, 19.00. Минск, «Чижовка-Арена»

Химик – Динамо Молодечно

14 августа, 19.00. Новополоцк, Ледовый дворец

Брест – Шахтер

14 августа, 19.00. Брест, Ледовый дворец

Положение команд: Юность – 9 очков (3 матча), Шахтер – 4 (2), Беларусь U20 – 3 (2), Брест – 3 (2), Динамо-Молодечно – 2 (1), Химик – 0 (2), Црвена Звезда – 0 (2).

Группа В

Неман – Могилев

14 августа, 19.00. Гродно, Ледовый дворец

Витебск – Лида

14 августа, 19.00. Витебск, Дворец спорта

Гомель – Металлург

14 августа, 19.30. Гомель, Ледовый дворец

Прямая трансляция – «Беларусь 5»

Положение команд: Неман – 6 (2), Гомель – 3 (1), Лида – 3 (1), Металлург – 0 (1), Могилев – 0 (1), Витебск – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня состоятся очередные матчи Кубка Салея Кубок Салея Группа А Юность – Црвена Звезда 14 августа, 19.00.

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