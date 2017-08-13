|
Кубок Салея. «Гомель» принимает «Металлург», «Брест» – «Шахтер» и другие матчи
14.08.2017 09:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоятся очередные матчи Кубка Салея
Кубок Салея
Группа А
Юность – Црвена Звезда
14 августа, 19.00. Минск, «Чижовка-Арена»
Химик – Динамо Молодечно
14 августа, 19.00. Новополоцк, Ледовый дворец
Брест – Шахтер
14 августа, 19.00. Брест, Ледовый дворец
Положение команд: Юность – 9 очков (3 матча), Шахтер – 4 (2), Беларусь U20 – 3 (2), Брест – 3 (2), Динамо-Молодечно – 2 (1), Химик – 0 (2), Црвена Звезда – 0 (2).
Группа В
Неман – Могилев
14 августа, 19.00. Гродно, Ледовый дворец
Витебск – Лида
14 августа, 19.00. Витебск, Дворец спорта
Гомель – Металлург
14 августа, 19.30. Гомель, Ледовый дворец
Прямая трансляция – «Беларусь 5»
Положение команд: Неман – 6 (2), Гомель – 3 (1), Лида – 3 (1), Металлург – 0 (1), Могилев – 0 (1), Витебск – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня состоятся очередные матчи Кубка Салея Кубок Салея Группа А Юность – Црвена Звезда 14 августа, 19.00.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии