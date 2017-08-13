Диего Коста: «Челси» обращается со мной, как с преступником»

Форвард «Челси» Диего Коста прокомментировал ситуацию со своим отстранением от команды.

«Мне закрыли доступ в раздевалку команды, запретив контактировать с одноклубниками. Но я не преступник! Не думаю, что это честно – так обращаться со мной после всего того, что я сделал для «Челси» (Коста – лучший снайпер лондонцев в прошлом чемпионате Англии – прим. Sports.ru).

Мне предоставили дополнительную неделю отпуска и после этого постоянно штрафуют. Они хотят, чтобы я тренировался с дублем, но я не собираюсь это делать. Я не преступник и не сделал ничего плохого.

Если они хотят меня штрафовать – что ж, пусть штрафуют», – сказал Коста.