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Диего Коста: «Челси» обращается со мной, как с преступником»
14.08.2017 09:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Челси» Диего Коста прокомментировал ситуацию со своим отстранением от команды.
«Мне закрыли доступ в раздевалку команды, запретив контактировать с одноклубниками. Но я не преступник! Не думаю, что это честно – так обращаться со мной после всего того, что я сделал для «Челси» (Коста – лучший снайпер лондонцев в прошлом чемпионате Англии – прим. Sports.ru).
Мне предоставили дополнительную неделю отпуска и после этого постоянно штрафуют. Они хотят, чтобы я тренировался с дублем, но я не собираюсь это делать. Я не преступник и не сделал ничего плохого.
Если они хотят меня штрафовать – что ж, пусть штрафуют», – сказал Коста.
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Форвард «Челси» Диего Коста прокомментировал ситуацию со своим отстранением от команды.
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