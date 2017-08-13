ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Диего Коста: «Челси» обращается со мной, как с преступником»

14.08.2017 09:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Форвард «Челси» Диего Коста прокомментировал ситуацию со своим отстранением от команды.

«Мне закрыли доступ в раздевалку команды, запретив контактировать с одноклубниками. Но я не преступник! Не думаю, что это честно – так обращаться со мной после всего того, что я сделал для «Челси» (Коста – лучший снайпер лондонцев в прошлом чемпионате Англии – прим. Sports.ru).

Мне предоставили дополнительную неделю отпуска и после этого постоянно штрафуют. Они хотят, чтобы я тренировался с дублем, но я не собираюсь это делать. Я не преступник и не сделал ничего плохого.

Если они хотят меня штрафовать – что ж, пусть штрафуют», – сказал Коста.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард «Челси» Диего Коста прокомментировал ситуацию со своим отстранением от команды.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Андрес Иньеста: «Странно, почему многие на «Камп Ноу» болели за «Реал»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика