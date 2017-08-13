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Кубок ЛЖД. «Локомотив» сыграет с минским «Динамо», рижское «Динамо» против «Ак Барса»

14.08.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Кубок ЛЖД

Локомотив – Динамо Минск – 15.30

Динамо Рига – Ак Барс – 19.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское

 
Теги: Минск
 
 
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Кубок ЛЖД Локомотив – Динамо Минск – 15.30 Динамо Рига – Ак Барс – 19.30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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