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Кубок ЛЖД. «Локомотив» сыграет с минским «Динамо», рижское «Динамо» против «Ак Барса»
14.08.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок ЛЖД
Локомотив – Динамо Минск – 15.30
Динамо Рига – Ак Барс – 19.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское
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Кубок ЛЖД Локомотив – Динамо Минск – 15.30 Динамо Рига – Ак Барс – 19.30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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