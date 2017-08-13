Диего Коста: «У Конте нет харизмы. Не уважаю его как человека»

Форвард Диего Коста, отстраненный от тренировок с «Челси», поделился мнением о главном тренере команды Антонио Конте.

Ранее итальянский специалист сообщил посредством смс нападающему, что тот больше не входит в его планы.

«У него очень четкие и ясные идеи. И я понял, что он за человек. У него есть собственное мнение, и оно не меняется.

Уважаю его как отличного тренера, который проделал хорошую работу, но как человека – нет. Он из тех тренеров, кто не подпускает близко к себе игроков, держит их на расстоянии. У него нет харизмы.

Что касается того смс, то можно ведь было сделать все по-другому. В таких случаях нужно честно и прямо сказать об этом в лицо. Тогда я был зол, но теперь успокоился. Я не удалил то сообщение. Если меня будут обвинять во лжи, могу показать его», – сказал Коста.