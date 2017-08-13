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Рейтинг WTA. Свитолина стала четвертой, Саснович – 96-я, Соболенко – 110-я, Говорцова – 176-я, Азаренко – 204-я
14.08.2017 10:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
По итогам турнира в Монреале чемпионка и финалистка – Элина Свитолина и Каролин Возняцки – поднялись на одну строчку каждая.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 14 августа 2017
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Рейтинг WTA. Свитолина стала четвертой, Саснович – 96-я, Соболенко – 110-я, Говорцова – 176-я, Азаренко – 204-я
По итогам турнира в Монреале чемпионка и финалистка – Элина Свитолина и Каролин Возняцки – поднялись на одну строчку каждая.
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