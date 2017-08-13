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Рейтинг WTA. Свитолина стала четвертой, Саснович – 96-я, Соболенко – 110-я, Говорцова – 176-я, Азаренко – 204-я

14.08.2017 10:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По итогам турнира в Монреале чемпионка и финалистка – Элина Свитолина и Каролин Возняцки – поднялись на одну строчку каждая.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 14 августа 2017

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Каролина Плишкова (Чехия) 6940
2 (2) Симона Халеп (Румыния) 6150
3 (3) Анжелик Кербер (Германия) 5730
4 (5) Элина Свитолина (Украина) 5650
5 (6) Каролин Возняцки (Дания) 5340
6 (4) Гарбинье Мугуруса (Испания) 5310
7 (7) Йоханна Конта (Великобритания) 4665
8 (8) Светлана Кузнецова (Россия) 4410
9 (9) Винус Уильямс (США) 4157
10 (10) Агнешка Радванска (Польша) 3985
18 (18) Елена Веснина (Россия) 2180
20 (19) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2070
38 (38) Дарья Касаткина (Россия) 1390
39 (42) Екатерина Макарова (Россия) 1350
96 (94) Александра Саснович (Беларусь) 648
110 (111) Арина Соболенко (Беларусь) 529
176 (175) Ольга Говорцова (Беларусь) 309
204 (203) Виктория Азаренко (Беларусь) 270

 

 
 
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По итогам турнира в Монреале чемпионка и финалистка – Элина Свитолина и Каролин Возняцки – поднялись на одну строчку каждая.

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