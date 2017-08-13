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«Минская волна» сохранила передачу «Свободный удар», несмотря на отказ «Ислочи» финансировать проект

14.08.2017 10:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Минская волна» сохранила передачу «Свободный удар», несмотря на отказ «Ислочи» финансировать проект. Об этом рассказал автор программы Николай Ходасевич.

«Должен признаться, что проект «Свободный удар» мог прекратить существование. Не секрет, что он был открыт исключительно при поддержке ФК «Ислочь» – клуб выступил генеральным партнером программы. Однако нынче «волки» испытывают финансовые трудности и решили максимально сократить расходы. Передача осталась без партнера, но руководство «Минской волны» посчитало нужным сохранить проект в эфире. Так что наши встречи по воскресеньям продолжатся как минимум до конца сезона», – сказал Ходасевич.

 
 
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«Минская волна» сохранила передачу «Свободный удар», несмотря на отказ «Ислочи» финансировать проект.

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