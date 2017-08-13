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Ковалевич станет гостем сегодняшнего выпуска программы «Время футбола»

14.08.2017 10:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в 21.35 на телеканале «Беларусь 5» выйдет очередной выпуск программы «Время футбола».

«Сегодня детально разберем два матча 18 тура высшей лиги: БАТЭ – «Динамо» Брест и «Динамо» Минск – «Торпедо-БелАЗ».

Олег Кубарев расскажет, какой проект намерен строить в Жодино – репортаж с тренировки «автозаводцев».

Игорь Ковалевич заглянет в студию и ответит на все накопившиеся вопросы по «Неману», который гладко идет по дистанции и мечтает о возвращении в еврокубки.

Подведем все итоги игрового уик-энда, а также вспомним былое – Владимир Гаев расскажет о своей жизни в Румынии, а Василий Хомутовский вспомнит дерби «Стяуа» – «Динамо» Бухарест», – написал ведущий программы Николай Ходасевич.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сегодня в 21.35 на телеканале «Беларусь 5» выйдет очередной выпуск программы «Время футбола».

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