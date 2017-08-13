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Ковалевич станет гостем сегодняшнего выпуска программы «Время футбола»
14.08.2017 10:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в 21.35 на телеканале «Беларусь 5» выйдет очередной выпуск программы «Время футбола».
«Сегодня детально разберем два матча 18 тура высшей лиги: БАТЭ – «Динамо» Брест и «Динамо» Минск – «Торпедо-БелАЗ».
Олег Кубарев расскажет, какой проект намерен строить в Жодино – репортаж с тренировки «автозаводцев».
Игорь Ковалевич заглянет в студию и ответит на все накопившиеся вопросы по «Неману», который гладко идет по дистанции и мечтает о возвращении в еврокубки.
Подведем все итоги игрового уик-энда, а также вспомним былое – Владимир Гаев расскажет о своей жизни в Румынии, а Василий Хомутовский вспомнит дерби «Стяуа» – «Динамо» Бухарест», – написал ведущий программы Николай Ходасевич.
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Сегодня в 21.35 на телеканале «Беларусь 5» выйдет очередной выпуск программы «Время футбола».
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