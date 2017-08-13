ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Цвечковский: «Мой фаворит в борьбе за четвертое место – «Неман»

14.08.2017 11:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский комментатор Александр Цвечковский оценил игру «Немана» в нынешнем сезоне.

– Кто фаворит в борьбе за четвертое место?

– «Торпедо-БелАЗ» в следующем туре играет с прямым конкурентов – «Витебском». А потом у них не самый сложный календарь – «Днепр», «Крумкачы» и «Нафтан». Хотя пока и «Торпедо-БелАЗ», и «Слуцк» отстают в борьбе за четвертое место.

Мой фаворит в борьбе за четвертое место – «Неман». Команда здорово смотрится на дистанции. Чемпионство? Думаю, все-таки БАТЭ. За столько лет привыкли к этому, что тяжело о других ставках думать, – сказал Цвечковский.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский комментатор Александр Цвечковский оценил игру «Немана» в нынешнем сезоне.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
КХЛ. Количество послематчевых буллитов для одной команды может увеличиться с 3 до 5
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика