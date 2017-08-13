Александр Цвечковский: «Мой фаворит в борьбе за четвертое место – «Неман»

Белорусский комментатор Александр Цвечковский оценил игру «Немана» в нынешнем сезоне.

– Кто фаворит в борьбе за четвертое место?

– «Торпедо-БелАЗ» в следующем туре играет с прямым конкурентов – «Витебском». А потом у них не самый сложный календарь – «Днепр», «Крумкачы» и «Нафтан». Хотя пока и «Торпедо-БелАЗ», и «Слуцк» отстают в борьбе за четвертое место.

Мой фаворит в борьбе за четвертое место – «Неман». Команда здорово смотрится на дистанции. Чемпионство? Думаю, все-таки БАТЭ. За столько лет привыкли к этому, что тяжело о других ставках думать, – сказал Цвечковский.