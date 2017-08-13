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Александр Цвечковский: «Мой фаворит в борьбе за четвертое место – «Неман»
14.08.2017 11:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский комментатор Александр Цвечковский оценил игру «Немана» в нынешнем сезоне.
– Кто фаворит в борьбе за четвертое место?
– «Торпедо-БелАЗ» в следующем туре играет с прямым конкурентов – «Витебском». А потом у них не самый сложный календарь – «Днепр», «Крумкачы» и «Нафтан». Хотя пока и «Торпедо-БелАЗ», и «Слуцк» отстают в борьбе за четвертое место.
Мой фаворит в борьбе за четвертое место – «Неман». Команда здорово смотрится на дистанции. Чемпионство? Думаю, все-таки БАТЭ. За столько лет привыкли к этому, что тяжело о других ставках думать, – сказал Цвечковский.
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Белорусский комментатор Александр Цвечковский оценил игру «Немана» в нынешнем сезоне.
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