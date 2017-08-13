Усэйн Болт: «Кто-то сказал мне после стометровки в Лондоне: «Не волнуйся, Мохаммед Али тоже проиграл свой последний бой»

Ямайский спринтер Усэйн Болт сообщил, что не жалеет о своем решении выступить на чемпионате мира-2017 в Лондоне.

На стометровке в Лондоне Болт стал только третьим, а эстафету 4x100 не смог завершить из-за травмы.

«Я не думаю, что этот чемпионат может изменить все то, что я уже сделал. Помню, как после стометровки кто-то сказал мне: «Не волнуйся, Усэйн, Мохаммед Али тоже проиграл свой последний бой, так что не надо расстраиваться». Я доказывал свою силу год из года на протяжении всей моей карьеры, так что тот факт, что я не выиграл свой последний забег – уже ничего не поменяет.

Я не раз видел, как многие спортсмены завершали карьеру, а потом бесславно возвращались в спорт. Я не буду таким спортсменом.

На церемонии в Лондоне я прощался со всеми фанатами и теми видами спорта, в которых доминировал столько лет. Они были для меня всем. Я почти даже заплакал, но сдержался.

Что касается темы допинга, то у меня по этому поводу всегда была четкая позиция – спортсмены, которые нарушили правила, должны быть дисквалифицированы пожизненно. Сейчас спорт постепенно возвращается после допинговых скандалов, так что нам нужно многое делать для того, чтобы сохранить эту тенденцию.

Я показал всем, что возможно побеждать без допинга. Я надеюсь, именно этому молодые спортсмены будут у меня учиться», – рассказал Болт.