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Усэйн Болт: «Кто-то сказал мне после стометровки в Лондоне: «Не волнуйся, Мохаммед Али тоже проиграл свой последний бой»

14.08.2017 11:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Ямайский спринтер Усэйн Болт сообщил, что не жалеет о своем решении выступить на чемпионате мира-2017 в Лондоне.

На стометровке в Лондоне Болт стал только третьим, а эстафету 4x100 не смог завершить из-за травмы.

«Я не думаю, что этот чемпионат может изменить все то, что я уже сделал. Помню, как после стометровки кто-то сказал мне: «Не волнуйся, Усэйн, Мохаммед Али тоже проиграл свой последний бой, так что не надо расстраиваться». Я доказывал свою силу год из года на протяжении всей моей карьеры, так что тот факт, что я не выиграл свой последний забег – уже ничего не поменяет. 

Я не раз видел, как многие спортсмены завершали карьеру, а потом бесславно возвращались в спорт. Я не буду таким спортсменом. 

На церемонии в Лондоне я прощался со всеми фанатами и теми видами спорта, в которых доминировал столько лет. Они были для меня всем. Я почти даже заплакал, но сдержался. 

Что касается темы допинга, то у меня по этому поводу всегда была четкая позиция – спортсмены, которые нарушили правила, должны быть дисквалифицированы пожизненно. Сейчас спорт постепенно возвращается после допинговых скандалов, так что нам нужно многое делать для того, чтобы сохранить эту тенденцию. 

Я показал всем, что возможно побеждать без допинга. Я надеюсь, именно этому молодые спортсмены будут у меня учиться», – рассказал Болт.

 
 
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Ямайский спринтер Усэйн Болт сообщил, что не жалеет о своем решении выступить на чемпионате мира-2017 в Лондоне.

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