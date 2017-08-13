Гущенко, Алисейко, Хващинский и еще 36 игроков попали в расширенный состав сборной Беларуси на матчи против Люксембурга и Швеции

Игорь Криушенко назвал расширенный состав национальной сборной на предстоящие матчи против Люксембурга и Швеции.

Главный тренер включил в расширенный список 39 футболистов:

Вратари: Андрей Горбунов (свободный агент), Сергей Черник («Нанси», Франция), Александр Гутор («Тосно», Россия), Андрей Климович («Динамо-Минск»), Дмитрий Гущенко («Витебск»), Владислав Василючек («Городея»).

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Егор Филипенко («Маккаби», Тель-Авив, Израиль), Денис Поляков, Максим Володько (оба – БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич («Генчлербирлиги», Анкара, Турция), Михаил Сиваков («Амкар», Пермь, Россия), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба – «Шахтер», Солигорск), Дмитрий Алисейко, Алексей Гаврилович (оба – «Динамо-Брест»), Александр Сачивко («Динамо-Минск»), Никита Наумов («Витебск»).

Полузащитники: Станислав Драгун, Алексей Риос, Юрий Кендыш (все – БАТЭ, Борисов), Сергей Баланович («Амкар», Пермь, Россия), Ренан Брессан («Шавиш», Португалия), Павел Нехайчик, Алексей Легчилин (оба – «Динамо-Брест»), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Никита Корзун («Динамо», Киев, Украина), Артем Быков («Динамо-Минск»), Олег Евдокимов, («Минск»), Михаил Бабичев («Витебск»), Александр Карницкий («Тосно», Россия), .

Нападающие: Николай Сигневич, Михаил Гордейчук (оба – БАТЭ, Борисов), Павел Савицкий («Неман», Гродно), Денис Лаптев («Шахтёр», Солигорск), Максим Скавыш, Александр Макась (оба – «Торпедо-БелАЗ», Жодино) Антон Сарока, Владимир Хващинский (оба – «Динамо-Минск»).

Окончательный список из 23 футболистов, которые получат вызов, будет назван позднее.

Беларуси предстоит сыграть два поединка. 31 августа «белакрылыя» встретятся с Люксембургом на стадионе «Жози Бартель» в рамках квалификации чемпионата мира 2018. Начало в 20.45 по местному времени (21.45 по белорусскому). Затем 3 сентября сборная Беларуси проведет домашний матч отбора против Швеции. Игра состоится на «Борисов-Арене» и начнется в 19.00.