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Сергей Румас: «Уход Бережкова? То, что может высказывать журналист, не всегда может выносить в публичную сферу директор»

14.08.2017 12:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель АБФФ Сергей Румас прокомментировал уход Владимира Бережкова с поста директора «Свой футбол».

«Я уважаю Владимира Петровича как профессионала в своей области. Но то, что может высказывать журналист или блогер, не всегда может выносить в публичную сферу директор компании.

Проект и так движется очень тяжело. Публичная полемика с переходом на личности не способствует тому, чтобы вопрос создания футбольного телеканала был решен как можно быстрее. Поэтому учредителями было принято решение о том, что проект будет вести другой человек. Сейчас мы находимся в поиске нового директора, который будет в большей степени менеджером, чем творческой личностью», – сказал Румас.

Naviny.by: «Одной из причин увольнения Бережкова с должности директора «Свой футбол» стала запись о «государе» в Facebook»

Владимир Бережков: «Теперь я твердо могу сказать, что «Сетанта Беларусь» состоится. Спасибо государю, давшему понять: «вьющиеся у ног» не захватили голову»

 
 
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Председатель АБФФ Сергей Румас прокомментировал уход Владимира Бережкова с поста директора «Свой футбол».

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