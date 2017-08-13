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Алексей Шевченко: «В этом сезоне Энрот наиграется до приглашения в какой-нибудь клуб НХЛ»
14.08.2017 12:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Российский журналист Алексей Шевченко оценил голкипера минского «Динамо».
«Игра дня: «Динамо» (Рига) – «Динамо» (Минск), состоявшаяся в столице Латвии. Если честно, то я ждал довольно скучную встречу, но, к счастью, ошибся. Причем, по ходу игры мнение о готовности клубов менялось.
Те же рижане в первом периоде выглядели сборной солянкой, как и ровно год назад. Тогда было видно, что клуб ждут серьезные проблемы в сезоне и это подтвердилось. Но после перерыва внезапно все изменилось. Североамериканские легионеры стали агрессивными и настойчивыми, шли в атаку и перебросали гостей во втором отрезке встречи со счетом 20:3.
Да и в третьем периоде, когда надо было сохранять победный счет, рижане удивили своей надежностью. Посмотрим на них в играх против российских клубов, чтобы исключить эффект «первого домашнего матча».
А вот минчане расстроили. Ясно, что в составе еще много «дыр», а самое хорошее впечатление оставил лишь вратарь Юнас Энрот. Кажется, что в этом сезоне он наиграется до приглашения в какой-нибудь клуб НХЛ или богатый коллектив из КХЛ», – сказал Шевченко.
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Российский журналист Алексей Шевченко оценил голкипера минского «Динамо».
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