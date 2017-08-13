TUT.BY: «Прорабатывается вариант вхождения БГТРК в состав учредителей футбольного канала»

В данный момент прорабатывается возможность вхождения БГТРК в состав учредителей «Своего футбола», сообщает TUT.BY.

«Пока это на уровне разговоров. Потому что минусы тут очевидны. Надо смотреть, что она как учредитель может привнести», — сказал источник, близкий к телеканалу.

Сообщалось, что для запуска футбольного телеканала необходимо около 250 тысяч долларов. Объем ресурсов будет понятен после получения лицензии и выработки модели существования с «Белтелерадиокомпанией».

Напомним, футбольный канал планируется создать на базе белорусского представительства международного телеканала «Сетанта Спорт» (основан в Ирландии в 1990 году), который сейчас транслируется на кабельном ТВ. Под новый проект была зарегистрирована компания «Свой футбол». Ее учредителями стали Белорусская федерация футбола и «Белсетанта». Чтобы полноценно функционировать в качестве телеканала (транслировать матчи, делать тематические передачи, получать деньги от рекламы и так далее) надо стать средством массовой информации, а значит – получить лицензию в Министерстве информации.