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Роналду психанул в матче с "Барселоной" и может пропустить 12 игр

14.08.2017 13:30 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 авг — Sputnik. Португальский форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду может быть дисквалифицирован на 12 матчей за толчок главного арбитра в поединке против "Барселоны", сообщает Goal.com.

В воскресенье, 13 августа, на стадионе "Камп Ноу" состоялась встреча за Суперкубок Испании между "Реалом" и "Барсой". Матч завершился победой "сливочных" со счетом 3:1. Роналду отличился забитым голом (80-я минута) и конфликтом с главным судьей Рикардо Бенгоэчеа. Спустя две минуты после взятия ворот Роналду получил желтую карточку за симуляцию в чужой штрафной, ставшую для него второй в матче (первая была за то, что он снял футболку, празднуя гол).

Роналду психанул в матче с "Барселоной" и может пропустить 12 игр
© REUTERS JUAN MEDINA
Первый "горчичник" португалец получил за стриптиз после забитого гола

Португалец стал доказывать судье, что не симулировал, и в итоге толкнул его в спину. Арбитр зафиксировал этот инцидент в протоколе матча. "После удаления игрок в знак несогласия слегка толкнул меня", — говорится в  записи.

"Меня беспокоит дисквалификация Роналду, потому что это мог и не быть пенальти, но показывать карточку было чрезмерным", — прокомментировал эпизод главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.

Согласно правилам Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), игрок проявивший агрессию по отношению к главному арбитру матча может быть дисквалифицирован на срок от четырех до 12 матчей. По информации СМИ, если наказание 32-летнего португальского нападающего составит пять и более игр, то будет вынужден пропустить необходимое количество встреч во всех турнирах в Испании, в том числе чемпионат страны.  Четырехматчевая дисквалификация будет иметь силу только в Суперкубке.

Точно известно, что Роналду пропустит ответный поединок против "Барсы" на "Сантьяго Бернабеу", который состоится 16 августа.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 14 авг — Sputnik. Португальский форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду может быть дисквалифицирован на 12 матчей за толчок главного арбитра в поединке...

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