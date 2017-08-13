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Паулиньо перешел в «Барселону» из «Гуанчжоу Эвергранд»

14.08.2017 14:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Барселона» подтвердила трансфер полузащитника «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо.

Сумма сделки, как и сообщалось ранее, составит 40 миллионов евро.

Отступные в контракте 29-летнего бразильского хавбека с каталонцами – 120 миллионов.

В четверг утром Паулиньо пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Барселоной».

В Европе Паулиньо известен по выступлениям за «Тоттенхэм».

 
 
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«Барселона» подтвердила трансфер полузащитника «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо.

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