Паулиньо перешел в «Барселону» из «Гуанчжоу Эвергранд»

«Барселона» подтвердила трансфер полузащитника «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо.

Сумма сделки, как и сообщалось ранее, составит 40 миллионов евро.

Отступные в контракте 29-летнего бразильского хавбека с каталонцами – 120 миллионов.

В четверг утром Паулиньо пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Барселоной».

В Европе Паулиньо известен по выступлениям за «Тоттенхэм».