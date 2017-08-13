Белорусы дважды оббегут экватор за 100 тысяч рублей в помощь детям

Белорусам бросили беговой вызов на 100 000 рублей.

Именно такую сумму оператор velcom переведет в помощь детям, если за 10 дней с 26 августа по 4 сентября 10 тысяч белорусов вместе пробегут 100 тысяч километров. Эти благотворительные средства перечислят на счет Республиканской детской больницы медицинской реабилитации.

Помимо помощи больным детям, благотворительная акция #velcombegom в этот раз преследует цель развития бегового движения. Инициатива призвана мотивировать выйти на пробежку даже тех, кто никогда раньше не бегал. Каждый желающий может внести свой «беговой» вклад в реабилитацию больных детей, причем в любой точке планеты. Принять вызов могут как профессиональные атлеты, так и любители и просто неравнодушные люди.

Благотворительная инициатива будет проходить в течение 10 дней в конце августа и начале сентября. Все километры, которые пробегут участники акции «#velcombegom: Вызов 100 000», будут подсчитывать в режиме онлайн, а результаты – размещать в открытом доступе. Чтобы принять беговой вызов, не обязательно быть абонентом velcom. Вклад каждого участника учтут вне зависимости от того, где и сколько он пробежал.

Для участия в «Вызове 100 000» нужно с 26 августа по 4 сентября взять на пробежку смартфон и зафиксировать расстояние с помощью любого фитнес-приложения. Результаты забега в виде скриншота c указанием даты и километража надо выложить в социальные сети с хештегом #velcombegom или #велкомбегом. Всем бегунам предлагают активно делиться результатами пробежек в соцсетях и тем самым «передавать» беговой вызов друзьям и знакомым.

Добавим, что Республиканская детская больница медицинской реабилитации представляет собой центр для лечения детей и подростков до 18 лет. Здесь принимают пациентов со всей Беларуси для завершения курса интенсивного лечения, послеоперационного восстановления и другим сложным медицинским диагнозам. Ежегодно здесь «ставят на ноги» около 3100 детей. Пока это единственное место в стране, на базе которого получают реабилитацию дети с гематологическими, онкологическими и нефрологическим заболеваниями.