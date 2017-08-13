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Чарльз Лингле: «Будучи легионером, не получил бы работу в минском «Динамо»

14.08.2017 15:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард минского «Динамо» Чарльз Лингле в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Николаеву рассказал о своем возвращении в белорусскую столицу.

– А сейчас как возник вариант с возвращением?

– Переговоры начались уже после того, как «Динамо» начало предсезонку. Позвонил мой агент Игорь Ларионов, он был на связи с минским клубом. Игорь пообщался с Дуайером, затем я сам хорошо поговорил с Горди. Динамовское руководство интересовалось, хочу ли вернуться.

– Какой была твоя первая реакция на такое предложение?

– Удивился. Опять же, я не в курсе всей истории — кто не хотел меня видеть в команде в прошлом сезоне, чья это была инициатива. Но узнать, что боссы «Динамо» не против моего возвращения, было весьма лестно.

– Белорусский паспорт помог?

– Конечно. Будучи легионером, я не получил бы здесь работу. Даже не собираюсь это отрицать, – сказал Лингле.

 
 
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Форвард минского «Динамо» Чарльз Лингле в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Николаеву рассказал о своем возвращении в белорусскую столицу.

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