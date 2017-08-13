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Перед Скрипченко в «Анжи» поставлена задача – занять в РФПЛ место не ниже 10-го
14.08.2017 15:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент «Анжи» Осман Кадиев озвучил задачу, поставленную перед Вадимом Скрипченко.
«Перед «Анжи» с новым тренером стоит задача занять достойное место, не ниже десятого в чемпионате России.
Усиление будет, селекция у нас идет постоянно. Философия клуба остается той же самой, она не меняется», – сказал Кадиев.
Скрипченко стал исполняющим обязанности главного тренера «Анжи» после отставки Александра Григоряна.
После 6 туров «Анжи», набрав 3 очка, занимает 15-е место и располагается в зоне вылета.
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Президент «Анжи» Осман Кадиев озвучил задачу, поставленную перед Вадимом Скрипченко.
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