Перед Скрипченко в «Анжи» поставлена задача – занять в РФПЛ место не ниже 10-го

Президент «Анжи» Осман Кадиев озвучил задачу, поставленную перед Вадимом Скрипченко.

«Перед «Анжи» с новым тренером стоит задача занять достойное место, не ниже десятого в чемпионате России.

Усиление будет, селекция у нас идет постоянно. Философия клуба остается той же самой, она не меняется», – сказал Кадиев.

Скрипченко стал исполняющим обязанности главного тренера «Анжи» после отставки Александра Григоряна.

После 6 туров «Анжи», набрав 3 очка, занимает 15-е место и располагается в зоне вылета.