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Андрей Будогосский: «Если бы Лунев был настоящим джентльменом, взял бы и ушел с поля»

14.08.2017 15:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский высказался о голкипере «Зенита» Андрее Луневе.

Во время матча 6-го тура премьер-лиги с «Ахматом» (4:0) арбитр Игорь Федотов не удалил 25-летнего вратаря за игру рукой за пределами штрафной площади.

- Лунев сказал, что его надо было удалять.

– Если Лунев считал, что его нужно было удалить, то если был бы настоящий джентльмен, взял бы и ушел с поля, попросив замену, – сказал Будогосский.

 
 
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский высказался о голкипере «Зенита» Андрее Луневе.

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