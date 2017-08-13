Андрей Будогосский: «Если бы Лунев был настоящим джентльменом, взял бы и ушел с поля»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский высказался о голкипере «Зенита» Андрее Луневе.

Во время матча 6-го тура премьер-лиги с «Ахматом» (4:0) арбитр Игорь Федотов не удалил 25-летнего вратаря за игру рукой за пределами штрафной площади.

- Лунев сказал, что его надо было удалять.

– Если Лунев считал, что его нужно было удалить, то если был бы настоящий джентльмен, взял бы и ушел с поля, попросив замену, – сказал Будогосский.