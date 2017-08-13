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Андрей Будогосский: «Если бы Лунев был настоящим джентльменом, взял бы и ушел с поля»
14.08.2017 15:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский высказался о голкипере «Зенита» Андрее Луневе.
Во время матча 6-го тура премьер-лиги с «Ахматом» (4:0) арбитр Игорь Федотов не удалил 25-летнего вратаря за игру рукой за пределами штрафной площади.
- Лунев сказал, что его надо было удалять.
– Если Лунев считал, что его нужно было удалить, то если был бы настоящий джентльмен, взял бы и ушел с поля, попросив замену, – сказал Будогосский.
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский высказался о голкипере «Зенита» Андрее Луневе.
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