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Сергей Долидович: «На днях тренерский совет решал, взять меня или нет в сборную. Все, за исключением одного человека, высказались против»

14.08.2017 15:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский лыжник Сергей Долидович рассказал о заседании тренерского совета.

«На днях произошло выдающееся мероприятие, на котором тренерский совет (а он есть) решал, взять меня или нет в национальную команду. Так вот все, за исключением одного человека, высказались против. А проголосовали за включение в переменный состав (тот, в котором собраны вечно подающие надежды), при том, что в команде у нас сейчас 6 человек, а было и 10, и 12.

Все бы ничего, но право голоса там также имела девочка, которая занимается бумажным производством и помогает визы открывать (и очень успешно). Так вот, она решала, могу я представлять нашу страну или нет.

Федерации и ребятам хочется пожелать завоевать побольше лицензий и удачно выступить на играх. А я попробую своим путем попасть туда же. Всем удачи», – сказал Долидович.

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Председатель Белорусской федерация лыжных гонок: «Сбор денег по кругу на нужды Долидовича абсолютно лишен смысла. Сергей ввел людей в заблуждение»

 
 
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