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Брестское «Динамо» запустило сайт на польском и арабском языке, белорусская версия отсутствует

14.08.2017 15:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Официальный сайт брестского «Динамо» теперь доступен на трех иностранных языках: английском, польском и арабском. В ближайшее время запустится китайская версия.

«Польский – язык ближайшего к Бресту иностранного государства. Клубу интересна эта аудитория и уже начата работа с польскими спонсорами и партнерами, которые в свою очередь заинтересованы в аудитории Бреста и всей Беларуси.

Арабский и китайский – языки двух очень перспективных рынков в плане футбольного или околофутбольного бизнеса. Достаточно упомянуть, что суммарное число носителей этих языков – около 1,6 миллиарда человек

Английский – международный язык, понятный во всем мире. Англоязычная версия появилась первой и работает с весны 2017 года», – сообщает пресс-служба клуба.

Отметим, что белорусская версия сайта отсутствует.

 
Теги: Брест
 
 
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Официальный сайт брестского «Динамо» теперь доступен на трех иностранных языках: английском, польском и арабском.

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