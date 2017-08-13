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"Барселона" купила бразильца, который не подошел гродненскому "Неману"
14.08.2017 15:51 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг — Sputnik. Испанский футбольный клуб "Барселона" объявил о предстоящем подписании соглашения с бразильским полузащитником Паулиньо, сообщает Sputnik
"Барселона" и "Гуанчжоу Эвергранд" достигли соглашения о переходе игрока Паулиньо Безерра за 40 миллионов евро", — говорится в сообщении на официальном
Контракт с игроком рассчитан на четыре года. В договоре будет прописана сумма отступных в размере 120 миллионов евро.
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