МИНСК, 14 авг — Sputnik. Испанский футбольный клуб "Барселона" объявил о предстоящем подписании соглашения с бразильским полузащитником Паулиньо, сообщает Sputnik

"Барселона" и "Гуанчжоу Эвергранд" достигли соглашения о переходе игрока Паулиньо Безерра за 40 миллионов евро", — говорится в сообщении на официальном сайте "сине-гранатовых".

Контракт с игроком рассчитан на четыре года. В договоре будет прописана сумма отступных в размере 120 миллионов евро.