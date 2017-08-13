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Цинциннати (WTA). Первый круг. Касаткина встретится с Саснович
14.08.2017 15:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
В первый день турнира в Цинциннати стартует Александра Саснович.
Western & Southern Open
Цинциннати, США
14 – 20 августа 2017
Premier 5
Призовой фонд – 2 536 154 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
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В первый день турнира в Цинциннати стартует Александра Саснович.
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