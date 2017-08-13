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Цинциннати (WTA). Первый круг. Касаткина встретится с Саснович

14.08.2017 15:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В первый день турнира в Цинциннати стартует Александра Саснович.

Western & Southern Open

Цинциннати, США

14 – 20 августа 2017

Premier 5

Призовой фонд – 2 536 154 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Александра Саснович (Беларусь)  Дарья Касаткина (Россия)
Дата проведения
15 августа, 00.00
Онлайн матча

 

Леся Цуренко (Украина)  Анастасия Павлюченкова (Россия)
Дата проведения
14 августа, 16.00
Онлайн матча

 

Петра Квитова (Чехия)  Анетт Контавейт (Эстония)
Дата проведения
14 августа, 16.00
Онлайн матча

 

Лорин Дэвис (США)  Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
Дата проведения
14 августа, 16.00
Онлайн матча

 

Дарья Гаврилова (Австралия)  Кристина Младенович (Франция)
Дата проведения
14 августа, 17.30
Онлайн матча

 

Катерина Синякова (Чехия)  Камила Джорджи (Италия)
Дата проведения
14 августа, 17.30
Онлайн матча

 

Осиан Доден (Франция)  Кики Бертенс (Голландия)
Дата проведения
14 августа, 19.00
Онлайн матча

 

Тимеа Бабош (Венгрия)  Роберта Винчи (Италия)
Дата проведения
14 августа, 20.30
Онлайн матча

 

Вероника Сепеде Ройг (Парагвай)  Юлия Путинцева (Казахстан)
Дата проведения
14 августа, 20.30
Онлайн матча

 

Тэйлор Таунсенд (США)  Моника Пуиг (Пуэрто-Рико)
Дата проведения
14 августа, 20.30
Онлайн матча

 

Коко Вандевей (США)  Мэдисон Киз (США)
Дата проведения
15 августа, 00.00
Онлайн матча

 

Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия)  Карла Суарес-Наварро (Испания)
Дата проведения
15 августа, 01.30
Онлайн матча

 

Екатерина Макарова (Россия)  Барбора Стрыцова (Чехия)
Дата проведения
15 августа, 17.00
Онлайн матча

 

Винус Уильямс (США)  Элисон Риск (США)
Дата проведения
15 августа, 17.00
Онлайн матча

 

Донна Векич (Хорватия)  Наталья Вихлянцева (Россия)
Дата проведения
15 августа, 17.00
Онлайн матча

 

Анастасия Севастова (Латвия)  Шуай Пэн (Китай)
Дата проведения
15 августа, 17.00
Онлайн матча

 

Алена Остапенко (Латвия)  Александра Крунич (Сербия)
Дата проведения
15 августа, 17.00
Онлайн матча

 

Ализе Корне (Франция)  Кэтрин "СиСи" Беллис (США)
Дата проведения
15 августа, 17.00
Онлайн матча

 

Франсуаза Абанда (Канада)  Магда Линетт (Польша)
Дата проведения
15 августа, 17.00
Онлайн матча

 

Слоун Стивенс (США)  Люция Шафаржова (Чехия)
Дата проведения
15 августа, 17.00
Онлайн матча

 

Ана Конюх (Хорватия)  Доминика Цибулкова (Словакия)
Дата проведения
15 августа, 17.00
Онлайн матча

 

Елена Веснина (Россия)  Каролин Гарсия (Франция)
Дата проведения
15 августа, 17.00
Онлайн матча

 

Эшли Барти (Австралия)  Варвара Лепченко (США)
Дата проведения
15 августа, 17.00
Онлайн матча

 

Юлия Гергес (Германия)  Агнешка Радванска (Польша)
Дата проведения
15 августа, 17.00
Онлайн матча

 

 
 
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В первый день турнира в Цинциннати стартует Александра Саснович.

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