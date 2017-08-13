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Ярослав Богунов: «С первого дня пребывания в Беларуси хочу играть в БАТЭ»
14.08.2017 16:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Крумкачоў»
- В какую команду чемпионата Беларуси ты хотел бы перейти из «Крумкачоў» больше всего?
– В БАТЭ.
- Почему?
– Потому что с первого дня пребывания в Беларуси я хочу играть в БАТЭ, – сказал Богунов
Статистику «Богунова» в сезоне-2017 смотрите
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Полузащитник «Крумкачоў» Ярослав Богунов рассказал о желаемых вариантах продолжения карьеры.
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