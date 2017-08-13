Ярослав Богунов: «С первого дня пребывания в Беларуси хочу играть в БАТЭ»

Полузащитник «Крумкачоў» рассказал о желаемых вариантах продолжения карьеры.

- В какую команду чемпионата Беларуси ты хотел бы перейти из «Крумкачоў» больше всего?

– В БАТЭ.

- Почему?

– Потому что с первого дня пребывания в Беларуси я хочу играть в БАТЭ, – сказал Богунов в эфире проекта «ВКрумкачы».

Статистику «Богунова» в сезоне-2017 смотрите здесь .