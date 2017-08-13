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Ярослав Богунов: «С первого дня пребывания в Беларуси хочу играть в БАТЭ»

14.08.2017 16:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Крумкачоў» Ярослав Богунов рассказал о желаемых вариантах продолжения карьеры.

- В какую команду чемпионата Беларуси ты хотел бы перейти из «Крумкачоў» больше всего?

– В БАТЭ.

- Почему?

– Потому что с первого дня пребывания в Беларуси я хочу играть в БАТЭ, – сказал Богунов в эфире проекта «ВКрумкачы».

Статистику «Богунова» в сезоне-2017 смотрите здесь.

 
 
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Полузащитник «Крумкачоў» Ярослав Богунов рассказал о желаемых вариантах продолжения карьеры.

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