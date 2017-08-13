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Мемориал Ромазана. «Куньлунь» обыграл «Сибирь», «Магнитка» против «Трактора»

14.08.2017 16:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Мемориал Ромазана

Сибирь – Куньлунь Ред Стар – 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

0:1 – 6 Воробей (Дялога, Чипчура)

0:2 – 8 Муттунен (Гюнге, Сквайрс)

1:2 – 24 Игнатович (Бергстрем), ГБ

2:2 – 30 Закриссон (Салак, Шаров), ГБ

2:3 – 32 Кинрейд (Костицын), ГБ

2:4 – 56 Костицын (Вольски, Воробей), ГБ

Металлург Мг – Трактор – 17.00

Положение команд: Металлург Мг – 3 очка (1 матч), Куньлунь – 3 (2), Сибирь – 2 (2), Трактор – 1 (1).

 
 
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Мемориал Ромазана Сибирь – Куньлунь Ред Стар – 2:4 (0:2, 2:1, 0:1) 0:1 – 6 Воробей (Дялога, Чипчура) 0:2 – 8 Муттунен (Гюнге, Сквайрс) 1:2 – 24 Игнатович (Бергстрем), ГБ 2:2 – 30...

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