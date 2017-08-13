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Роналду дисквалифицирован на 5 матчей за толчок судьи

14.08.2017 16:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) вынесла длительную дисквалификацию форварду «Реала» Криштиану Роналду по итогам первого матча за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1).

На 82-й минуте встречи главный судья Рикардо Бенгоэчеа показал 32-летнему португальцу вторую желтую карточку, посчитав, что игрок симулировал, падая в штрафной площади каталонцев. Роналду толкнул арбитра, покидая поле.

В RFEF посчитали поведение Роналду агрессивным и дисквалифицировали его на пять матчей.

Роналду забил, разделся и удалился. И все это на «Камп Ноу»

 
 
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Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) вынесла длительную дисквалификацию форварду «Реала» Криштиану Роналду по итогам первого матча за Суперкубок...

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