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Роналду дисквалифицирован на 5 матчей за толчок судьи
14.08.2017 16:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) вынесла длительную дисквалификацию форварду
На 82-й минуте встречи главный судья Рикардо Бенгоэчеа показал 32-летнему португальцу вторую желтую карточку, посчитав, что игрок симулировал, падая в штрафной площади каталонцев. Роналду толкнул арбитра, покидая поле.
В RFEF посчитали поведение Роналду агрессивным и дисквалифицировали его на пять матчей.
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Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) вынесла длительную дисквалификацию форварду «Реала» Криштиану Роналду по итогам первого матча за Суперкубок...
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