Роналду дисквалифицирован на 5 матчей за толчок судьи

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) вынесла длительную дисквалификацию форварду Криштиану Роналду по итогам первого матча за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1).

На 82-й минуте встречи главный судья Рикардо Бенгоэчеа показал 32-летнему португальцу вторую желтую карточку, посчитав, что игрок симулировал, падая в штрафной площади каталонцев. Роналду толкнул арбитра, покидая поле.

В RFEF посчитали поведение Роналду агрессивным и дисквалифицировали его на пять матчей.

Роналду забил, разделся и удалился. И все это на «Камп Ноу»