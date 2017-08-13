Роналду дисквалифицирован на 5 матчей за толчок судьи

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Португальский форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду отбудет пятиматчевую дисквалификацию за инцидент с главным арбитром в поединке за Суперкубок Испании против "Барселоны", сообщается на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) .



© REUTERS Juan Medina Роналду психанул в матче с "Барселоной" и может пропустить 12 игр

В воскресенье "Реал" был сильнее "Барсы" в матче за Суперкубок страны — 3:1. Вышедший на замену Роналду забил второй гол и получил красную карточку — вторая желтая была показана ему за симуляцию. Нападающий в споре с главным судьей Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа пытался доказать свою правоту и толкнул арбитра в спину. Рефери зафиксировал этот инцидент в итоговом протоколе.

Роналду получил одноматчевую дисквалификацию за удаление, и отстранение еще на четыре игры за толчок арбитра. Кроме того, Роналду должен заплатить штраф в размере трех тысяч евро, а "Реал" — 1,4 тысяч евро. Данное решение может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней.

Таким образом, португалец пропустит ответную встречу против "Барселоны" 16 августа, а четыре матча чемпионата Испании — с "Депортиво" (20 августа), "Валенсией" (27 августа), "Леванте" (9 сентября) и "Реалом Сосьедад" (17 сентября).