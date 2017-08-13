Собравшийся принять российское гражданство Кирилл Капленко вызван в сборную Беларуси U-21

Людас Румбутис назвал расширенный состав молодежной сборной на предстоящие матчи против Греции и Чехии. Окончательный список будет опубликован позднее.

Вратари: Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов), Максим Шишлов («Неман», Гродно), Павел Павлюченко («Динамо-Брест»), Павел Головенко («Минск»);

Защитники: Кирилл Печенин, Захар Волков, Александр Чиж, Владислав Борисенко (все – «Нафтан», Новополоцк), Егор Хвалько («Неман», Гродно), Александр Павловец («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Алексей Иванов («Динамо-Брест»), Денис Левицкий («Днепр», Могилев), Олег Чмыриков («Гомель»);

Полузащитники: Ярослав Яроцкий, Владислав Климович (оба – «Неман», Гродно), Дмитрий Бессмертный, Иван Бахар (оба – «Минск»), Михаил Шибун («Городея»), Евгений Березкин (БАТЭ, Борисов), Максим Павловец («Славия-Мозырь»), Роман Юзепчук, Павел Седько («Динамо-Брест»), Александр Джигеро («Днепр» Могилев), Кирилл Капленко («Зенит», Санкт-Петербург, Россия);

Нападающие: Дмитрий Антилевский («Днепр», Могилев), Виталий Лисакович («Шахтер» Солигорск), Валерий Громыко, Евгений Шевченко, Артем Васильев (все – «Минск»), Илья Шкурин («Витебск»), Артем Кийко («Динамо-Минск»).

1 сентября «молодежка» встретится с Грецией на стадионе «Городской» в Борисове в рамках в отборочного турнира чемпионата Европы-2019 среди молодежи. Начало в 19:00. Затем 5 сентября сборная Беларуси U-21 проведет выездной матч квалификации против Чехии. Игра состоится на стадионе «Стржельнице» в городе Яблонец-над-Нисоу и начнется в 19:00.