|
Минское "Динамо" проиграло "Локомотиву" в Кубке ЛЖД
14.08.2017 17:44 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" проиграл ярославскому "Локомотиву" в матче Кубка Латвийских железных дорог со счетом 4:2, сообщает Sputnik.
(последует)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 14 авг — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" проиграл ярославскому "Локомотиву" в матче Кубка Латвийских железных дорог со счетом 4:2, сообщает Sputnik. ...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии