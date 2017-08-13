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Минское "Динамо" проиграло "Локомотиву" в Кубке ЛЖД

14.08.2017 17:44 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 авг — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" проиграл ярославскому "Локомотиву" в матче Кубка Латвийских железных дорог со счетом 4:2, сообщает Sputnik. 

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 14 авг — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" проиграл ярославскому "Локомотиву" в матче Кубка Латвийских железных дорог со счетом 4:2, сообщает Sputnik. ...

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