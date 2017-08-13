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Людас Румбутис: «Вызов Кирилла Капленко? Согласится – будет хорошо. Откажется – ради Бога»

14.08.2017 19:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси U-21 Людас Румбутис в беседе с корреспондентом Tribuna.com прокомментировал вызов полузащитника Кирилла Капленко, который намеревается получить российское гражданство.

– У парня белорусское гражданство. Выслали ему приглашение в молодежную сборную страны. Посмотрим, что будет. Согласится – будет хорошо. Откажется – ради Бога.

- Футболист пока вам ничего не ответил?

– Нет. Мы разговаривали с ним в конце мая, когда поднялась шумиха в прессе. Мне обещали позвонить его представители, но этого никто не сделал. Я не всегда доверяю прессе, поэтому решил вызвать парня на сбор. Хочу с ним поговорить.

- Как думаете, он приедет в расположение молодежной сборной?

– Я не могу этого знать. Посмотрим через неделю. Мы сделали запрос в клуб, в котором он играет. Дальше будем разбираться, – сказал Румбутис.

Молодые белорусы, которые уехали, чтобы играть за сборную России. Что у них получилось?

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси U-21 Людас Румбутис в беседе с корреспондентом Tribuna.com прокомментировал вызов полузащитника Кирилла Капленко, который намеревается...

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