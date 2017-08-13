|
Рафаэль Ледесма: «Минск начинает выглядеть, как Европа. Но в Беларуси многое выглядит по-советски»
14.08.2017 20:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник
– Беларусь как страна за последние годы изменилась?
– В Минске все время что-то строят. Новые здания, магазины и так далее. Он уже начинает выглядеть, как Европа. Хотя в целом не очень похож. В Беларуси в основном старомодная архитектура, тогда как в европейских странах здания более современные. Я долго у вас не был. Даже когда приехал из Латвии, сразу возникло ощущение: «О, я в Беларуси». Здесь многое выглядит по-советски. Не скажу, что это плохо. Просто другой стиль.
– Советский?
– Для меня, да. К нему привыкаешь, но я долго жил в Европе – разница чувствуется. Правда, в Литве и Латвии тоже такое есть. В Латвии даже больше «русского», чем в Литве. Там много всего намешано – европейского, советского. Хотя в целом, на мой взгляд, эти две балтийские страны очень похожи. Только языки разные, – сказал Ледесма.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Витебска» Рафаэль Ледесма в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Николаеву рассказал, как меняется Беларусь.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии