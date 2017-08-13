ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рафаэль Ледесма: «Минск начинает выглядеть, как Европа. Но в Беларуси многое выглядит по-советски»

14.08.2017 20:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник «Витебска» Рафаэль Ледесма в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Николаеву рассказал, как меняется Беларусь. 

– Беларусь как страна за последние годы изменилась?

– В Минске все время что-то строят. Новые здания, магазины и так далее. Он уже начинает выглядеть, как Европа. Хотя в целом не очень похож. В Беларуси в основном старомодная архитектура, тогда как в европейских странах здания более современные. Я долго у вас не был. Даже когда приехал из Латвии, сразу возникло ощущение: «О, я в Беларуси». Здесь многое выглядит по-советски. Не скажу, что это плохо. Просто другой стиль.

– Советский?

– Для меня, да. К нему привыкаешь, но я долго жил в Европе – разница чувствуется. Правда, в Литве и Латвии тоже такое есть. В Латвии даже больше «русского», чем в Литве. Там много всего намешано – европейского, советского. Хотя в целом, на мой взгляд, эти две балтийские страны очень похожи. Только языки разные, – сказал Ледесма.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Витебска» Рафаэль Ледесма в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Николаеву рассказал, как меняется Беларусь.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Кисляк: «Юридически никак не успеваю перейти в минское «Динамо». Ищу команду за границей»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика