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Сергей Кисляк: «Юридически никак не успеваю перейти в минское «Динамо». Ищу команду за границей»

14.08.2017 20:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский полузащитник Сергей Кисляк в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Азаркевичу прокомментировал слухи о своем возможно возвращении в минское «Динамо».

- Наверное, надо пояснить динамовским болельщикам, что в чемпионат Беларуси ты в любом случае в этом сезоне быть заявлен не сможешь – статус свободного агента необходимо было получить до закрытия трансферного окна.

– Да, мне известно, что юридически никак не успеваю. Но, признаться, особо об этом и не думал – хочу еще поиграть в зарубежном чемпионате. Силы позволяют. Уверен, что получится.

- Даже не допускал возможности вернуться в «Динамо»? Многие болельщики уже затаили надежду...

– Правда? Не слышал. Просто интернет особо не читаю. Ну, в футболе ничего нельзя исключать, сложно предугадать, что произойдет. Но сейчас ищу новую команду за границей, – сказал Кисляк.

Напомним, Кисляк тренируется с минским «Динамо».

 
 
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Белорусский полузащитник Сергей Кисляк в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Азаркевичу прокомментировал слухи о своем возможно возвращении в минское...

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