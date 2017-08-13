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Сергей Кисляк: «Юридически никак не успеваю перейти в минское «Динамо». Ищу команду за границей»
14.08.2017 20:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Сергей Кисляк в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Азаркевичу прокомментировал слухи о своем возможно возвращении в минское
- Наверное, надо пояснить динамовским болельщикам, что в чемпионат Беларуси ты в любом случае в этом сезоне быть заявлен не сможешь – статус свободного агента необходимо было получить до закрытия трансферного окна.
– Да, мне известно, что юридически никак не успеваю. Но, признаться, особо об этом и не думал – хочу еще поиграть в зарубежном чемпионате. Силы позволяют. Уверен, что получится.
- Даже не допускал возможности вернуться в «Динамо»? Многие болельщики уже затаили надежду...
– Правда? Не слышал. Просто интернет особо не читаю. Ну, в футболе ничего нельзя исключать, сложно предугадать, что произойдет. Но сейчас ищу новую команду за границей, – сказал Кисляк.
Напомним, Кисляк
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Белорусский полузащитник Сергей Кисляк в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Азаркевичу прокомментировал слухи о своем возможно возвращении в минское...
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