|
21 августа Надаль станет первой ракеткой мира
14.08.2017 20:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Испанец Рафаэль Надаль по итогам турнира в Цинциннати станет первой ракеткой мира.
Энди Маррей и
Испанец вернется на первую строчку впервые с июля 2014 года. В этом сезоне Надаль выиграл «Ролан Гаррос», два «Мастерса», а также играл в финале Australian Open.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Испанец Рафаэль Надаль по итогам турнира в Цинциннати станет первой ракеткой мира.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии