21 августа Надаль станет первой ракеткой мира

Испанец Рафаэль Надаль по итогам турнира в Цинциннати станет первой ракеткой мира.

Энди Маррей и снялись с соревнований. Надаль выйдет на первое место в рейтинге независимо от того, как выступит на турнире и выступит ли вообще.

Испанец вернется на первую строчку впервые с июля 2014 года. В этом сезоне Надаль выиграл «Ролан Гаррос», два «Мастерса», а также играл в финале Australian Open.

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