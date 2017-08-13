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21 августа Надаль станет первой ракеткой мира

14.08.2017 20:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Испанец Рафаэль Надаль по итогам турнира в Цинциннати станет первой ракеткой мира.

Энди Маррей и Роджер Федерер снялись с соревнований. Надаль выйдет на первое место в рейтинге независимо от того, как выступит на турнире и выступит ли вообще.

Испанец вернется на первую строчку впервые с июля 2014 года. В этом сезоне Надаль выиграл «Ролан Гаррос», два «Мастерса», а также играл в финале Australian Open.

Федерер снялся с турнира в Цинциннати

 
 
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Испанец Рафаэль Надаль по итогам турнира в Цинциннати станет первой ракеткой мира.

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